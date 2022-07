"Squid Game" und "Succession" mit vielen Emmy-Nominierungen

Der Netflix-Welterfolg "Squid Game" aus Südkorea und die US-Serie "Succession" gehen chancenreich ins Rennen um den begehrtesten Fernsehpreis der Welt. Beide Serien wurden am Dienstag in Los Angeles gleich mehrfach für den Emmy Award nominiert, darunter auch in der Königskategorie beste Dramaserie. Die Preisträger in den wichtigsten Kategorien werden am 12. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben.

SN/APA/AFP/ROBYN BECK "Squid Game", "Succession" und "Stranger Things" ringen um eine Emmy