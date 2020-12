Sri Lanka ließ mehr als 600 Häftlinge nach Aufstand frei

Nach einem Häftlingsaufstand wegen Coronavirus-Fällen in einem überfüllten Gefängnis hat Sri Lanka über 600 Gefangene freigelassen. Staatschef Gotabaya Rajapaksa begnadigte am Dienstag 637 Häftlinge im ganzen Land. Tausende weitere Untersuchungshäftlinge würden ebenfalls gegen Kaution freikommen, kündigte Justizminister Ali Sabry an. Die Regierung reagiert damit auf das Problem der Überfüllung in vielen Gefängnissen in dem südasiatischen Land.

