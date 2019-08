Staatsanwälte wollen Weinstein-Anklageschrift ändern

Gut drei Wochen vor Prozessbeginn will die New Yorker Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ändern. Wie Weinsteins Anwalt Damon Cheronis am Freitag mitteilte, soll ein weiterer Vorwurf sexueller Gewalt in die Anklage aufgenommen werden.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Für Weinstein wird es langsam eng