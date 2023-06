Staatsanwalt in Ecuador erschossen

In Ecuador ist ein Staatsanwalt von Bewaffneten erschossen worden. Leonardo Palacios sei "nach einem Angriff gegen ihn" in der Stadt Durán nahe Guayaquil getötet worden, erklärte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag im Onlinedienst Twitter. Demnach wurde der Ankläger auf dem Rückweg von einem Mordprozess in seinem Auto erschossen.

BILD: SN/APA/AFP/RODRIGO BUENDIA Todesdrohungen auch gegen Generalstaatsanwältin Salazar