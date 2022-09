Staatstrauerakt für Japans Ex-Premier Abe

In Japan hat ein umstrittener Staatstrauerakt für den ermordeten Ex-Premierminister Shinzo Abe begonnen. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen fanden sich am Dienstag in Tokio rund 4.300 Trauergäste aus dem In- und Ausland zu dem seltenen Staatsakt ein. Österreich ist durch die Botschafterin in Tokio, Elisabeth Bertagnoli, vertreten. Andere Länder wie Südkorea, Indiens oder Australiens schickten die Regierungschefs; aus den USA nimmt Vize-Präsidentin Kamala Harris teil.

SN/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI Enorme Sicherheitsvorkehrungen