Stadtbus in Russland explodiert: Zwei Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in einem Kleinbus in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere seien in der Nacht auf Freitag verletzt worden, schrieb Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram. Der Gesundheitszustand von mindestens zwei Patienten sei ernst. Die genaue Ursache war zunächst unbekannt. Die Ermittler gingen von einem technischen Problem aus, meldete die Staatsagentur Tass. Sprengstoff wurde demnach nicht gefunden.

SN/APA/AFP/RUSS INVESTIGATIVE COMM. Eine Überprüfung des Busses wurde angeordnet