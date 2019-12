Städtischer Mitarbeiter in Köln mit Messer getötet

Ein Mitarbeiter der Stadt Köln ist am Freitag bei einem Einsatz mit einem Messer angegriffen und getötet worden. Eine Kollegin wurde ebenfalls attackiert und verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Demnach waren der Mann und die Frau im Auftrag der Stadt unterwegs und läuteten an einer Wohnungstür.

SN/APA (dpa)/Marius Becker Hausbewohner stach auf Stadt-Mitarbeiter ein