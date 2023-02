Stärke 4,4: Erde nahe Syrien und Türkei bebt erneut

Auch mehr als zwei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien kommt die Region nicht zur Ruhe. Mittwochfrüh ereignete sich im östlichen Mittelmeer nahe der Grenze Israels zum Libanon ein Erdbeben der Stärke 4,4, wie das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam und die US-Erdbebenwarte USGS meldeten. Im Irak, der an Syrien grenzt, wurde etwa eine Stunde später ein weiteres Beben der Stärke 4,6 registriert. Auch in der Türkei bebte die Erde.

SN/APA/LOUAI BESHARA Kein Ende der Nachbeben in der schwer getroffenen Region