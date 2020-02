Langsam, aber sicher zerschlägt sich die Hoffnung, dass SARS-CoV-2 Europa nicht voll trifft. Was jetzt zu tun ist.

Krankheiten machen gerade im Zeitalter der Globalisierung nicht an den Grenzen halt. Bis zuletzt hat man in Europa vielleicht noch gehofft, das neue Coronavirus SARS-CoV-2 werde nur wenige Menschen regional eng begrenzt erwischen. Seit der raschen Ausbreitung in Italien ist ...