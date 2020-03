Das Coronavirus bringt die Welt gehörig durcheinander. Nur wenn alle zusammenhalten, kann es rasch gestoppt werden.

Schön langsam wird es ungemütlich. Das Coronavirus breitet sich in Europa aus, am schlimmsten in Italien. Große Teile des Landes sind inzwischen abgesperrt. Nur in Ausnahmefällen dürfen die Bürgerinnen und Bürger diese Regionen noch verlassen. So wollen die Behörden verhindern, ...