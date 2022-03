Faustschlag-Affäre: Will Smith hat seinen besten Auftritt versäumt

Der Gewaltausbruch des US-amerikanischen Schauspielers Will Smith auf einen schlechten Witz über seine Frau bei der Oscar-Nacht in Hollywood war eine falsche Reaktion. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Reden sollten wir aber auch über verbale Gewalt.

Standpunkt

Auf diesen"big moment" im negativen Sinn bei den Oscar-Verleihungen in Kalifornien hätten wir gern verzichtet. Moderator Chris Rock witzelte über die abrasierten Haare der Frau von Will Smith, wissend, dass Jane Pinkett Smith an Haarausfall aufgrund einer Autoimmunerkrankung leidet. Seinem Unmut darüber machte der Ehemann Luft, indem er dem Moderator auf offener Bühne eine runterhaute - und das vor einem Millionenpublikum, von der viralen Verbreitung im Netz gar nicht zu reden.

Der Mann hat sich geärgert, er wollte sich vor seine Frau stellen, das ist ihm nicht zu verdenken. Anstatt auf die Bühne zu gehen und dem schlechten Witzemacher eine runterzuhauen, hätte Will Smith dort aber auch sagen können, dass solche Witze seiner Meinung nach fehl am Platz sind. Er hätte sagen können, damit würden Leute heruntergemacht, beleidigt, verletzt, bloßgestellt. Er hätte dafür viel Applaus bekommen, keine Frage! Mut wird meist belohnt, zumindest hätte Smith ein Publikum zum Nachdenken angeregt, was unreflektierte - oder gezielt gesetzte - Äußerungen alles anrichten können. Dieser Oscarauftritt wäre sicher auch als "big moment" in die Geschichte eingegangen.

Es wäre die richtige Antwort auf Chris Rock gewesen. Will Smith hat diesen Auftritt versäumt. Eine verpasste Chance. Denn sich auf Kosten anderer lustig zu machen, bleibt in unserer Gesellschaft meist unwidersprochen, bleibt unsanktioniert und oft geduldet. Verbale Gewalt kommt zwar ohne Schläge aus, ist aber wie ein Schlag ins Gesicht. Auch darüber sollten wir reden, denn letztlich sind es nur verschiedene Seiten der gleichen Medaille, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und es kann auch sehr weh tun.

DANIELE PABINGER