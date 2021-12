Starke Abnahme der Vulkantätigkeit auf La Palma

Der Ausbruch des Vulkans auf der spanischen Kanaren-Insel La Palma hat am Dienstag stark nachgelassen. Seit Montagabend seien keine Explosionen mehr zu hören gewesen und es sei auch kaum noch Lava ausgetreten, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Zudem seien kaum noch Erschütterungen im Erdinnern registriert worden. Nur der Ausstoß von Schwefeldioxid sei weiterhin hoch. Der am Dienstag zeitweise unterbrochene Flugverkehr wurde am Nachmittag wieder aufgenommen.

SN/APA/AFP/JORGE GUERRERO Zu hohe Konzentration von Vulkanasche in der Luft