Starke Luftverschmutzung in Sydney wegen Buschbränden

Wegen der nahen Buschbrände ist Australiens Ostküstenmetropole Sydney am Mittwoch erneut in Rauch gehüllt worden. Behörden warnten, dass die Luftverschmutzung in einigen Gebieten ein gesundheitsschädliches Niveau erreicht habe. Anrainer berichteten in sozialen Medien von Ascheregen, der in Ausläufern Sydneys niedergegangen sei, und von Rauch, der die Sicht wie dichter Nebel beeinträchtigte.

SN/APA (AFP)/SAEED KHAN Buschbrände in der Nähe der Metropole Sydney