Starker Anstieg von Corona-Infektionen in Italien, 91 Tote

Die Zahl der Corona-Infektionen in Italien ist wieder sprunghaft angestiegen. 19.143 Neuansteckungen wurden am Freitag registriert, am Donnerstag waren es noch 16.079 Fälle. Außerdem wurden 91 Todesopfer vermeldet, am Vortag waren es 136. Die Zahl der Toten in Italien mit oder an Covid-19 seit Beginn der Pandemie im Februar überschritt somit die 37.000-Schwelle auf 37.058. Innerhalb eines Tages wurden 182.000 Tests durchgeführt.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Medizinisches Personal stößt an seine Grenzen