Starker Bevölkerungsrückgang in Russland durch Corona

In Russland ist die Einwohnerzahl erstmals seit 15 Jahren wieder geschrumpft. Sie sank nach Angaben der Statistikbehörde Rosstat im vergangenen Jahr um etwa eine halbe Million, wie die Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Freitag berichtete. Demnach lebten im flächenmäßig größten Land der Erde rund 146,2 Millionen Menschen. Experten sehen den Hauptgrund für den Rückgang in der Corona-Pandemie.

SN/APA (SPUTNIK)/MIKHAIL KLIMENTYEV Kremlchef Putin verlangt Anstrengungen für Bevölkerungswachstum