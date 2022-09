Starkes Erdbeben in Papua-Neuguinea

Der pazifische Inselstaat Papua-Neuguinea ist in der Nacht auf Sonntag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf 7,7. Das Epizentrum lag 65 Kilometer von Lae entfernt, der mit rund 150.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Landes an der Nordküste. Die US-Wetterbehörde NOAA sprach am frühen Sonntagmorgen eine Tsunami-Warnung aus. Über Schäden und Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Der Norden des Landes ist häufiger von Erdbeben bedroht. Neuguinea, die Salomonen sowie zahlreiche weitere Inseln in der Region liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo sich rund 90 Prozent aller Erdbeben weltweit ereignen. Die geologisch aktivste Zone der Welt zieht sich hufeisenförmig knapp 40.000 Kilometer um den größten Ozean der Erde.