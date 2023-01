Starkoch Schuhbeck bekämpft seine Haftstrafe

Der wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verurteilte Starkoch Alfons Schuhbeck (73) aus München wird die gegen ihn verhängte Haftstrafe mit einer Revision beim deutschen Bundesgerichtshof in Karlsruhe bekämpfen. Das gab er am Freitag über eine PR-Agentur in Düsseldorf bekannt. Um Mitternacht endete die Frist für die Einbringung des Schriftsatzes.

Schuhbeck hat für die Beschwerde seine Anwälte ausgetauscht. Nun vertrete ihn Ali B. Norouzi aus Berlin, der auf Revisionsverfahren spezialisiert sei. Das Gericht hatte Schuhbeck Ende Oktober zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten wegen Steuerhinterziehung von rund 2,3 Millionen Euro verurteilt. Er hatte nach einem Teilgeständnis angekündigt, das Rechtsmittel gegebenenfalls zurückzunehmen, sobald er die schriftliche Urteilsbegründung geprüft habe. Er wolle den Schaden weiter gutmachen, betonte er am Freitag (im Bild im November 2022 bei einem Gesangsauftritt in einer Gala im Teatro in München).