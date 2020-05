Stars um LeBron James und Obama feierten Highschool-Schüler

Mit vielen Star-Gästen und einer Ansprache des früheren US-Präsidenten Barack Obama haben Highschool-Schüler in den USA virtuell ihren Schulabschluss gefeiert. In der einstündigen Show, die im Netz und von Fernsehsendern am Samstagabend (Ortszeit) gezeigt wurde, traten Musiker wie Dua Lipa, H.E.R. und die Jonas Brothers auf.

SN/APA (AFP/Getty)/GETTY IMAGES Auch der Ex-Präsident gratulierte den Absolventen und Absolventinnen