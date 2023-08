Start eines nordkoreanischen Spionagesatelliten gescheitert

Der zweite Versuch Nordkoreas, einen Spionagesatelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen, ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA gescheitert. "Die erste und zweite Stufe verliefen normal, aber der Flug schlug wegen eines Fehlers im Notzündungssystem während der dritten Stufe fehl", berichtete KCNA über den Start am Donnerstag. Der Start löste in Japan eine Notfallwarnung aus.

BILD: SN/APA/AFP/JUNG YEON-JE Der Start löste in Japan eine Notfallwarnung aus