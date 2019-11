Start von Laudamotion-Maschine in Fuerteventura abgebrochen

Am 2. November ist der Start einer Laudamotion-Maschine nach Wien in Fuerteventura abgebrochen worden. "Während des Starts trat bei geringer Geschwindigkeit eine Fehlermeldung am Bordcomputer auf. Die Piloten entschieden aus Sicherheitsgründen, den Start deshalb vorsorglich abzubrechen", bestätigte Laudamotion einen Bericht der Online-Plattform "Austrianwing".

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Anzeigefehler des Bordcomputers führte zu Warnung