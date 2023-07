Startschuss für "Sanfermines"-Fest mit Stierhatz in Pamplona

Mit dem Abfeuern einer kleinen Rakete als Startschuss hat am Donnerstag das berühmte und umstrittene "Sanfermines"-Fest im spanischen Pamplona begonnen. Tausende Menschen sahen sich den "Chupinazo" an, bei dem die Rakete vom Rathaus-Balkon aus abgeschossen wird. "Viva San Fermín", schrien die in weiß gekleideten Menschen, die sich auf dem Platz vor dem Rathaus und in angrenzenden Straßen drängten. Sie tanzten, sangen und schwenkten die traditionellen roten Halstücher.

BILD: SN/APA/AFP/MIGUEL RIOPA Ganz Pamplona ist auf den Beinen