Staus und Flugausfälle nach Schneefällen in Moskau

Stundenlanger Schneefall hat in Russlands Hauptstadt Moskau Autofahrer und Flugreisende auf eine Geduldsprobe gestellt. An den drei Flughäfen fielen am Samstag zunächst mehr als 70 Verbindungen aus oder verspäteten sich, wie der Radiosender Echo Moskwy berichtete. Besonders auf dem Autobahnring stauten sich zudem die Fahrzeuge. Die Moskauer wurden aufgerufen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, damit der Winterdienst Straßen schneller räumen könne.

SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Verschneites weihnachtliches Moskau