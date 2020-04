Steigende Corona-Todeszahlen in Spanien, Iran und Russland

In Spanien sind binnen 24 Stunden weitere 565 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Damit stieg die offizielle Zahl der Todesopfer in der Corona-Krise auf 20.043, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Steigende Todeszahlen wurden auch aus dem Iran und Russland gemeldet.

SN/APA (AFP)/MIGUEL RIOPA Überall wird verzweifelt um Leben gekämpft