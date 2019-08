Beim Einsturz eines Steilhanges an einem Strand der kalifornischen Küstenstadt San Diego ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Strandbesucher wurden verletzt geborgen, berichtete der Sender NBC. Unmittelbar nach dem Einsturz eilten Retter zum Unglücksort an dem belebten Strand, um Verschüttete auszugraben. Ein Mensch konnte nur noch tot geborgen werden.

Quelle: Apa/Dpa