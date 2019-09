Steine von Einsteins Geburtshaus in Ulm zum Verkauf

Mit dem Verkauf von Steinen aus dem Ulmer Geburtshaus von Albert Einstein will ein Bürgerverein Geld für ein Erlebnis-Zentrum zu Ehren des Physik-Nobelpreisträgers sammeln. "So ein Stein für 100 Euro wäre doch das 'ulmste' Geschenk zu Weihnachten", sagte die Vereinsvorsitzende Nancy Hecker-Denschlag am Mittwoch in Ulm.

SN/APA (dpa)/Thomas Burmeister Mit dem eingenommenen Geld soll ein Erlebniszentrum finanziert werden