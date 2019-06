Steinmarder randalierte auf einer Terrasse

Ein randalierender Steinmarder hat in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Ehepaar aus Kirchen (Landkreis Altenkirchen) alarmierte die Beamten, weil auf der Terrasse ein "wildes Tier mit Dose auf dem Kopf" ein riesiges Tohuwabohu veranstalte. Am Einsatzort entdeckten die Polizisten einen Steinmarder, dessen Kopf in einem Joghurtbecher steckte, wie die Polizei in Neuwied berichtete.

Da das Tier nichts mehr sehen konnte und so von seinem Umfeld auch nichts mitbekam, gelang es einem der Beamten, den Joghurtbecher zu packen und den Marder aus seiner Notlage zu befreien. "Auf diesen Schreck hat er sich dann vermutlich erst einmal einen Kabelstrang am nächstbesten Auto gegönnt", hieß es augenzwinkernd im Polizeibericht.

Quelle: SN, Apa, Afp