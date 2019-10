Steppenadler treiben russische Forscher mit SMS fast in Ruin

Reisefreudige Steppenadler haben russische Ornithologen mit kostspieligen Ausflügen an den Rand des Ruins gebracht. Wie die Vogelkundler berichteten, sind die Vögel mit mobilen Ortungsgeräten ausgestattet, die in regelmäßigen Abständen per SMS ihren Standort melden - derzeit aus dem Iran, sodass teure Roaminggebühren anfallen.

SN/APA (AFP)/JEAN-CHRISTOPHE VERHAE Steppenadler mit teuren Roaming-SMS