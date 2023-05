Sternekoch hilft mit dem Kochbuch "Heldenküche" der Polizei

Herrmann, gleich doppelt: Sternekoch Alexander Herrmann (links) produzierte das Kochbuch „Heldenküche“ mit Lieblingsrezepten von Polizistinnen und Polizisten, der Reinerlös geht an die Bayerische Polizeistiftung, auch Innenminister Joachim Herrmann freut sich über die Wertschätzung für die Exekutive.

"Heldenküche" heißt ein neues Buch, das der aus Franken stammende Sternekoch Alexander Herrmann zugunsten der Bayerischen Polizeistiftung produziert hat. Darin sind 17 Lieblingsrezepte von Polizistinnen und Polizisten aus verschiedensten Einheiten enthalten, die der Kochprofi gleich in mehreren Varianten verfeinert hat. Der Reinerlös kommt der Stiftung zugute, die Beschäftigte der Polizei unterstützt, die sich im Dienst verletzt haben. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, sind 12 Rezepte Fleischgerichte, dazu kommen zwei für Forelle und Lachs. Aber auch Zucchini-Piccata und Spaghetti mit Linsenbolognese befinden sich in der Auswahl (Verlag Plassen, ca. 250 Seiten, 22,90 Euro). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte das Projekt als "kulinarische Entdeckungsreise hinter die Kulissen der Bayerischen Polizei". Außerdem gibt es - passend für Diensthunde - ein Rezept für Hundekekse. 2019 hatte Alexander Herrmann bereits den PowerPanterShake als gesunde Trinkmahlzeit, angelehnt an den Panther als Wappentier der Bereitschaftspolizei, kreiert.