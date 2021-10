Sternen-Ehre für Daniel Craig auf Hollywoods "Walk of Fame"

Bond-Darsteller Daniel Craig (53) soll auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Dies gaben die Betreiber der Meile am Freitag in Los Angeles bekannt. Am kommenden Mittwoch (6. Oktober) soll der britische Star die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Die Zeremonie hängt zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen. "Keine Zeit zu sterben" läuft zwei Tage später in den US-Kinos an.

SN/APA/AFP/TOLGA AKMEN Auch Daniel Craig bekommt einen Stern