Sternschnuppen künftig auf Bestellung

Ein japanischer Satellit soll künftig Sternschnuppen auf Bestellung ermöglichen. Das Unternehmen Ale ließ "Ale-1" an Bord einer Epsilon-4-Rakete in den Weltraum schießen. Der Satellit sei erfolgreich im All angekommen, teilte die japanische Raumfahrtagentur Jaxa mit. Von dem Satelliten aus sollen - von Technikern am Boden gesteuert - Kugeln aus speziellem Material ausgesetzt werden, schreibt das Unternehmen. Sie sollen bei Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen und für Beobachter am Boden wenige Sekunden lang den Eindruck von Sternschnuppen erzeugen.

Anzeige

Quelle: SN, Dpa