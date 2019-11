Stiefmutter soll in Bayern Vierjährigen getötet haben

Eine junge Frau soll einen vier Jahre alten Buben in Eschenbach in Bayern getötet haben. Sie sitze wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag mit. Details zur Tat waren erst einmal unklar.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Die Frau sitzt in Untersuchungshaft