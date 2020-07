Strafe wegen Party trotz Ausgangssperre in Australien

Ein Fast-Food-Snack für eine Geburtstagsparty in Australien ist die Gäste teuer zu stehen gekommen. Weil sie gegen die Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie verstießen, mussten die Partygäste in Melbourne insgesamt etwa 26.000 australische Dollar (rund 16.000 Euro) an Strafe zahlen, wie die Polizei am Freitag bekannt gab.

Melbourne, die mit rund fünf Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt des Kontinents, befindet sich wegen eines rasanten Anstiegs der Infektionszahlen seit Mittwoch dieser Woche erneut in einem sechswöchigen Lockdown. Medizinisches Personal hatte beim Essen in einem Fast-Food-Restaurant zwei Personen gesehen, die dort in der Nacht 20 Portionen bestellten - und daraufhin die Polizei informiert. Anhand des Nummernschilds fanden die Beamten den Ort der Geburtstagsparty heraus. Als sie eintrafen, seien 16 Personen dabei gewesen, ihren Fast-Food-Snack zu essen. Als die Übeltäter die Höhe ihrer Strafe erfuhren, dürfte ihnen das Essen wieder hochgekommen sein. Für jeden der 16 Verstöße stellte die Polizei 1.652 australische Dollar in Rechnung, zusammen rund 26.000 Dollar. Quelle: Apa/Dpa