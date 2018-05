Strafmaß für Bill Cosby kommt erst Ende September

Das Strafmaß für den wegen sexueller Nötigung verurteilten US-Entertainer Bill Cosby (80) soll erst Ende September verkündet werden. Das entschied Richter Steven O'Neill am Dienstag in Norristown im Staat Pennsylvania. Eine Jury hatte Cosby dort im April wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen für schuldig befunden.

SN/APA (AFP)/DOMINICK REUTER Cosbys Strafmaß wird erst nach dem Sommer verkündet