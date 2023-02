Streiks legen Teile Frankreichs lahm

Einen Tag nach Beginn der Parlamentsdebatte über die Pensionsreform haben Streiks erneut Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahmgelegt. Am dritten Protesttag binnen drei Wochen fielen am Dienstag zahlreiche Bahnen, Busse und Unterrichtsstunden aus. Die wichtigsten Gewerkschaften haben gemeinsam zu Demonstrationen aufgerufen. Die französische Regierung will das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben.

SN/APA/dpa/Jens Büttner Zahlreiche Franzosen gehen auf die Straße