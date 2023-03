Streiktag gegen Pensionsreform in Frankreich

Mit einem neuen Streik- und Aktionstag wollen die Gewerkschaften in Frankreich am Dienstag wegen der geplanten Pensionsreform Druck auf die Regierung machen. Der Protest solle "Frankreich zum Stillstand bringen", heißt es in verschiedenen Aufrufen. In mehreren Städten sind wieder Kundgebungen geplant. Zudem wird mit erheblichen Störungen im Zug- und Flugverkehr gerechnet. An Schulen, im Energiebereich und bei der Müllabfuhr soll die Arbeit ruhen.

BILD: SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Erneut wird gegen die Pensionsreform in Frankreich protestiert