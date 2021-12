Streit um Innengestaltung von Notre-Dame entbrannt

Nach dem verheerenden Brand schlägt die Diözese von Paris eine Modernisierung der Innenräume vor. Das ruft Kritiker auf den Plan, die einen identischen Wiederaufbau fordern.

Werden Besucher die Kathedrale Notre-Dame in Paris noch wiedererkennen, wenn das Monument voraussichtlich ab 2024 wieder zugänglich ist? Unmittelbar nach der Feuerkatastrophe im April 2019 versprach Präsident Emmanuel Macron, das Wahrzeichen innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen.

Obwohl Macron für eine "zeitgenössische architektonische Geste" plädierte, wurde entschieden, dass sich am äußeren Erscheinungsbild mitsamt dem Spitzturm, den der Architekt Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert hinzugefügt hatte, nichts ändert. Das hatten rund 1200 Spezialisten in einem offenen Brief gefordert und ...