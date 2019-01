Streit um Klodeckel mit Tempel als Motiv

Die kambodschanische Tempelanlage Angkor Wat auf einem Klodeckel, die Landesflagge auf Duschvorlegern: Der Verkauf derartiger Badezimmerausstattung über Amazon geht der Regierung in Phnom Penh zu weit. Kambodschas Botschafter in den USA, Chum Sounry, forderte Amazon-Chef Jeff Bezos auf, den Verkauf zu stoppen. Die Artikel rührten ernsthaft an der nationalen Ehre und dem Prestige des Königreichs, schrieb Soundry in einem Brief an Bezos, den das Portal Fresh News veröffentlichte. Die kambodschanische Flagge als Design für Badematten zu nehmen, sei empörend, heißt es weiter. Die Zeitung "The Khmer Times" berichtete, Kambodschaner hätten die Produkte in den sozialen Netzwerken kritisiert und der Regierung gemeldet.

Quelle: SN, Dpa