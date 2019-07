Streit um Rolltreppen zu Rios weltberühmter Christus-Statue

Wer die weltberühmte Christus-Statue hoch über Rio de Janeiro besuchen will, muss gut in Form sein. Seit einem schweren Gewitter im April funktionieren die Rolltreppen auf den Corcovado-Berg nicht mehr, berichtete das Portal G1 laut Kathpress am Sonntag. Grund ist ein Streit darüber, wer für die Reparatur der Rolltreppen aufkommen muss.

SN/APA (dpa)/epa Marcelo Sayao Der Weg zu Christus ist jetzt noch beschwerlicher