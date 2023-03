Streit um Verbrenner-Aus überschattet EU-Gipfel

Der EU-Gipfel in Brüssel zu Ukraine und Wirtschaftsthemen wird von einem Streit um das Verbrenner-Aus überschattet. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekräftigte sein Nein zum Aus für Verbrenner-Neuwagen ab 2035. Er werde sich weiter für den "grünen Verbrenner mit E-Fuels" einsetzen, und die Staaten unterstützen, die dieses Thema auf die Agenda setzen, sagte er. Der Gipfel begann mit einer Arbeitssitzung mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zur Ukraine.

Guterres appellierte auch an die EU-Länder, beim Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle einzunehmen. "Wir zählen sehr darauf, dass die Europäische Union die notwendigen Veränderungen anführt, um die 2030-Agenda wieder auf den Weg zu bringen", sagte Guterres in Brüssel vor Beginn des EU-Gipfels im Hinblick auf die Klimaziele für 2030. "Wir stehen kurz vor dem Wendepunkt. Wir brauchen dramatische Maßnahmen (...) wir zählen auf die Führungsrolle der Europäischen Union in dieser Hinsicht."

Guterres forderte die EU auch zum Handeln für die ärmeren Länder auf. Guterres erklärte, eine Kombination mehrerer Faktoren führe zu mehr Hunger, mehr Armut, weniger Bildung und weniger Gesundheitsversorgung in vielen Teilen der Welt. "In vielen Entwicklungsländern haben wir es mit einem perfekten Sturm zu tun", sagte er. Im Sommer 2021 hatte die EU-Kommission das Klimapaket "Fit for 55" vorgestellt, wonach die Emissionen der Europäischen Union bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken sollen.

Im Mittelpunkt des EU-Gipfels stehen vorrangig wirtschaftspolitische Themen. Vergangene Woche hatte die EU-Kommission Gesetzespakete vorgelegt, die Europa wettbewerbsfähiger gegenüber den USA und China machen sollen. Im Hintergrund dominiert allerdings der Streit um das geplante Aus für Verbrenner-Neuwagen ab 2035, offiziell ist es kein Gipfelthema.

Eigentlich hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten bereits im Herbst darauf verständigt, dass in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Doch die vorgesehene Bestätigung durch die EU-Staaten scheiterte an Deutschland. Mittlerweile haben sich auch andere Staaten, darunter Österreich, der Blockade angeschlossen.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sagte vor Beginn des Gipfels, dass die Gespräche zwischen der EU-Kommission und der deutschen Regierung über Ausnahmen vom Verbrenner-Aus für Autos nach 2035 auf gutem Weg seien. "Es gibt klare Verständigungen in Europa. Dazu zählt die von Allen unterschriebene Vorstellung, dass es eine Regelung geben soll, die die Europäische Kommission vorlegen solle, die sicherstellt, dass nach 2035 Autos, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden, weiter zugelassen werden können", sagte er.

Ebenfalls Streitpotenzial bringt die Debatte über Atomkraft als erneuerbare Energie. Nehammer betonte, die Atomkraft sei wegen ihrer Gefährlichkeit keine Zukunftstechnologie und verwies auf den Atomausstieg Österreichs in den 70er-Jahren. Sein luxemburgischer Amtskollege Xavier Bettel sprach sich ebenfalls mit aller Deutlichkeit gegen Atomkraft aus.

Jüngst hatte die EU-Kommission das sogenannte Netto-Null-Industrie-Gesetz vorgestellt, mit dem auch Atomkraft gefördert werden kann. Vor allem Frankreich setzt sich für diese Technologie ein.

Der Gipfel will den Beschluss der EU-Außenminister, eine Million neue Artilleriegeschosse in den nächsten zwölf Monaten an die Ukraine zu liefern, bestätigen. Österreich hat sich aufgrund seiner Neutralität bei dem Beschluss enthalten, beteiligt sich zwar grundsätzlich finanziell an der EU-Friedensfazilität, aber nur für nicht-tödliches Militärmaterial.

Umstritten ist auch eine Forderung der baltischen Staaten an die G7-Staaten, die Ölpreisobergrenze zu senken. "Wir wissen, dass Russland bereits 42 Prozent weniger verdient hat an Ölverkäufen", sagte estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Dies reduziere die Möglichkeit Russlands, den Krieg gegen die Ukraine zu führen. Die EU hatte sich im Februar auf eine Preisobergrenze von 100 Dollar je Barrel auf hochwertige Ölprodukte wie Diesel aus Russland und von 45 Dollar je Barrel auf günstigere Produkte wie Heizöl geeinigt.

Der EU-Gipfel will zudem den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen Russlands Präsident Wladimir Putin "zur Kenntnis nehmen". "Das ist zunächst einmal eine theoretische Frage", sagte Nehammer. "Entscheidend ist, dass die Strafverfolgungsbehörden wissen, was zu tun ist."

Auch die Migration ist Thema beim Gipfel. Es wird erwartet, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Bericht erstattet über die Umsetzung der im Februar vereinbarten Maßnahmen zum Außengrenzschutz. "Den Worten müssen jetzt Taten folgen", forderte Nehammer. Die jüngst angekündigte EU-Pilotprojekte mit Bulgarien und Rumänien seien wichtig. Österreich habe den Bundespolizeidirektor in die USA geschickt, um sich die Grenzanlagen zu Mexiko und technische Innovationen anzuschauen. Es sei wichtig, dass auch die EU-Kommission "deutlich einen Zahn zulegt".