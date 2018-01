Streit zweier Kinder führte zu Eltern-Massenschlägerei

Der Streit von zwei Kindern hat im westdeutschen Aachen zu einer Massenschlägerei unter Erwachsenen geführt. Die beiden Kinder seien in der Sporthalle eines Gymnasiums über das Ergebnis eines Ringkampfs bei einem Kinderturnier in Streit geraten, teilte die Aachener Polizei am Sonntagabend mit.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Silas Stein Wenn Eltern sich kindischer als ihre Kinder benehmen, kommt die Polizei