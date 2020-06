Strenge Maßnahmen nach neuem Corona-Ausbruch in Peking

Als Folge eines Coronavirus-Ausbruchs auf einem Pekinger Großmarkt ist die Zahl der Infizierten in der chinesischen Hauptstadt weiter gestiegen. Aus Sorge vor einer zweiten Infektions-Welle wurden neuerlich Beschränkungen eingeführt. So dürfen Hochrisiko-Patienten Peking nicht verlassen. Zudem wurden bestimmte Bus-Routen und Taxi-Dienste am Dienstag ausgesetzt.

SN/APA (AFP)/NOEL CELIS Menschen stellen sich nach Besuch des Markts für Corona-Tests an