Strom aus glühend rotem Magma aus Java-Vulkan

Neues Spektakel an Indonesiens aktivstem Vulkan: Vom Mount Merapi auf Java ist am Freitag erneut ein mehrere Hundert Meter langer Lavastrom abgegangen. Glühend rot lief flüssiges Magma an den Hängen des Feuerbergs entlang. Der Sender Kompas TV berichtete, es hätten sich erstmals zwei Lavadome gebildet. Dies hätten Drohnenaufnahmen in den vergangenen Tagen gezeigt.

Zwei Lavadome gebildet