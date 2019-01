Strom in Panama weitgehend ausgefallen

Kurz vor Beginn des Weltjugendtags in Panama ist es laut Berichten lokaler Medien zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen. Der staatliche Stromversorger Etesa bestätigte am Sonntag auf Twitter, dass es Ausfälle gebe. Es werde daran gearbeitet, die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wie viele Menschen davon betroffen sind, gab Etesa zunächst nicht bekannt.

Der U-Bahn-Betreiber der Hauptstadt Panama-Stadt erklärte, dass zwei Linien wegen des Stromausfalls evakuiert werden mussten. Der internationale Flughafen Tocumen wurde nach Angaben der Zeitung "La Prensa" mit Generatoren betrieben.

Der Weltjugendtag beginnt offiziell am Dienstag. Tausende Pilger und weitere Besucher sind aber bereits am Wochenende in dem mittelamerikanischen Land angekommen. Die Veranstalter rechneten fest mit 150.000 Jugendlichen, sagte der kommissarische Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti vergangene Woche in Rom. Papst Franziskus wird am Donnerstag in Panama erwartet. Für das kleine Land in Zentralamerika, das nur rund vier Millionen Einwohner hat, bedeutet die Großveranstaltung einen gewaltigen Organisationsaufwand.

