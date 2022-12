Paris im Dunkeln: 125.000 Haushalte ohne Strom

In Paris ist es am Donnerstagabend zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. 125.000 Haushalte unter anderem im dritten, vierten und fünften Arrondissement waren zeitweise ohne Strom, teilte der Netzbetreiber RTE mit. Als Grund wurde eine Panne in einem Transformator genannt. In den sozialen Netzwerken teilten Bewohner Bilder ganzer Straßenzüge, die im Dunkeln lagen.

SN/ap/epa Die Stadt der Lichter blieb in der Nacht auf Freitag teilweise finster: Mehrere Arrondissements waren ohne Strom.