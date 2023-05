Student in Seoul isst Banane von Kunst-Installation

Ein südkoreanischer Student hat eine Banane gegessen, die Teil einer Installation des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan im Leeum Museum of Art in Seoul war. "Ich habe das Frühstück ausgelassen und war hungrig", rechtfertigte sich der Student, wie italienische Medien am Montag berichteten. Das Kunstwerk mit dem Titel "Comedian", Teil von Cattelans Ausstellung "We", bestand aus einer reifen Banane, die an eine Wand des Museums geklebt war.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Cattelans 'Comedian' war 2019 auch in Miami zu sehen