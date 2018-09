Studie sieht Risiken für Bienen durch Glyphosat

Die Debatte um den Unkrautvernichter Glyphosat könnte durch eine aktuelle Studie neue Nahrung erhalten. Einer Untersuchung von Wissenschaftern der Universität Texas in Austin zufolge stört das Pflanzengift die Darmflora von Honigbienen und macht sie so anfälliger für Infektionen. Glyphosat könne deshalb die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen, heißt es in der Studie.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Laut Studie stört Glyphosat die Darmflora der Bienen