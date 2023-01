Studie: Tests für ältere Lenker senkten Unfallzahlen in Japan

Nach einer Studie wirken gesetzlich vorgeschriebene Tests von Autofahrerinnen und Autofahrern über 70 Jahren in Japan vor allem bei Männern. Deutsche Experten lehnen harte Maßnahmen ab,wie sich beim Verkehrsgerichtstag in Goslar zeigte.

Eine Studie aus Japan ergab nun, dass obligatorische Fahreignungstests bei Seniorinnen und Senioren zu weniger Autounfällen führen. Nach Angaben der Amerikanischen Gesellschaft für Geriatrie wurden dafür Polizeidaten zu mehr als 600.000 Unfällen in Japan zwischen Mitte 2012 und Ende 2019 von Menschen über 70 Jahren ausgewertet.

Im März 2017 wurde eine Gesetzesänderung eingeführt, die verpflichtende kognitive Screening-Tests für ältere Fahrer vorsieht. Wenn den Seniorinnen und Senioren dabei Demenz nachgewiesen wurde, konnte ihnen der Führerschein entzogen werden. Daraufhin sind laut der Studie die Unfallzahlen bei männlichen Autofahrern kontinuierlich gesunken. Bei Autofahrerinnen war der Zusammenhang nicht so deutlich. Zugleich stieg die Zahl der Unfälle bei älteren Radfahrern und Fußgängern. Daraus schloss Mitautor Haruhiko Inada von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, dass die Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer und Fußgänger verstärkt werden müssten. Ältere Menschen sollten auf den Verzicht des Autos vorbereitet werden, sie bräuchten sichere alternative Verkehrsmittel. Auch beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar wurde dieser Tage über das Thema diskutiert. Der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, sieht zwar bei Älteren eine ähnlich auffällige Risikogruppe wie bei jungen Fahrern von 18 bis 24 Jahren. Derzeit gebe es jedoch noch kein Problem mit übermäßig vielen Unfällen, da Menschen über 75 Jahre wesentlich seltener einen Führerschein besäßen und zudem weniger Kilometer zurücklegten. Vor allem viele Frauen in dem Alter hätten keine Fahrerlaubnis, was auch den unterschiedlichen Rückgang der Unfallzahlen bei Senioren und Seniorinnen in Japan erklären würde. Doch in den nächsten Generationen werde der demografische Wandel wahrscheinlich dazu führen, dass die Zahl der Autounfälle mit betagten Menschen steige.

Für den Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC) zeigt die Unfallstatistik, dass die Gruppe der älteren Autofahrer und Autofahrerinnen nicht überdurchschnittlich viele schwere Unfälle verursacht. Die Zahl der Unfälle steige, weil es mehr Menschen über 75 Jahren mit Führerschein gebe und der Anteil dieser Altersgruppe in der Bevölkerung steige.

Um einer negativen Entwicklung entgegenzuwirken, gibt es laut Brockmann eine ganze Palette an Maßnahmen. Von jenen, die zum Verlust der Fahrerlaubnis führen könnten, sei jedoch keine einzige positiv bewertet worden. Hauptproblem dabei sei die Falsch-negativ-Quote. Daher plädiert Brockmann für ein niederschwelligeres Angebot wie eine verpflichtende Rückmeldefahrt. Dabei werden Pensionisten etwa 45 Minuten von einem Profi begleitet und beurteilt.

Die Seniorinnen und Senioren sollten über ihre Fahrtüchtigkeit aufgeklärt werden und müssten selbst entscheiden, ob sie den Führerschein abgeben wollen oder nicht. Eine derartige Rückmeldefahrt dürfe nicht an den Verlust der Fahrerlaubnis gekoppelt sein, da dies - schon wegen großer Nervosität der Betroffenen - zu vielen Falschurteilen führen würde.