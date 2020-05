Studie: Wärme im Sommer wird Conora-Pandemie kaum bremsen

Die höheren Temperaturen im Sommer werden die Corona-Pandemie einer Studie zufolge kaum bremsen. Statistische Auswertungen deuteten daraufhin, dass heißeres Wetter und eine höhere Luftfeuchtigkeit die Ausbreitung des Virus nur in geringem Maß beeinflussen, hieß es in einer Studie der US-Universität Princeton, die am Montag im Fachmagazin "Science" veröffentlicht wurde.

SN/APA/JAKOB GRUBER Hoffnung auf "immunisierenden" Hitzesommer scheint fehl am Platz