Studie: Weniger Schussverletzungen während NRA-Tagungen

Wenn Zehntausende Waffenfans in den USA zur Jahrestagung der Waffenlobby NRA (National Rifle Association) zusammenkommen, sinkt anscheinend die Zahl der Schussverletzungen im Land. Das schließen Forscher der Harvard Medical School in Boston und der Columbia University in New York aus der Analyse von Versicherungsdaten von 2007 bis 2015.

SN/APA (AFP)/KAREN BLEIER NRA-Tagungen werden von rund 80.000 Menschen besucht