Studie zu Mikroplastik: Autoreifen-Abrieb Hauptverursacher

In Deutschland gelangen einer Untersuchung zufolge pro Jahr rund 330.000 Tonnen sogenanntes Mikroplastik in die Umwelt. Das Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen hat für 51 Quellen die freigesetzten Mengen errechnet. Größter Verursacher ist demnach der Abrieb von Autoreifen. Rund ein Drittel der Mikroplastik-Emissionen entfallen der Studie zufolge darauf.

SN/APA (dpa/ZB)/Hendrik Schmidt Rund ein Drittel der Mikroplastik-Emissionen stammen von Altreifen